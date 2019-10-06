كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية: المحادثات النووية مع الولايات المتحدة قد انهارت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كبير المفاوضين الكوريين الشماليين إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة قد انهارت، لكن أكدت واشنطن أن الجانبين أجرى "مناقشات جيدة" في السويد تعتزم البناء عليها في غضون أسبوعين.

وقال المفاوض الكوري الشمالي كيم ميونج جيل إن المحادثات في ستوكهولم يوم السبت "لم تف بتوقعاتنا وانهارت. أنا مستاء للغاية من ذلك."

وأوضح، متحدثًا خارج سفارة كوريا الشمالية، إن المفاوضات تعطلت "بالكامل لأن الولايات المتحدة لم تتخلى عن موقفها القديم" ووصلت إلى طاولة المفاوضات "بيد فارغة".

كانت محادثات السبت هي الأولى بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية منذ انهيار القمة الثانية بين الرئيس دونالد ترامب وكيم جونج أون في فيتنام في فبراير. عقد الزعيمان اجتماعًا قصيرًا مرتجلًا على الحدود الكورية في أواخر يونيو واتفقا على استئناف الدبلوماسية.

استأنفت كوريا الشمالية منذ ذلك الحين اختبارات الصواريخ وغيرها من الأسلحة، بما في ذلك أول اختبار لصاروخ أطلق تحت الماء خلال ثلاث سنوات سقط داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان يوم الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورجان أورجتوس إن تصريحات كيم "لا تعكس محتوى أو روح المناقشات الجيدة" التي جرت على مدار 8 ساعات، مضيفة أن الولايات المتحدة قبلت دعوة من السويد للعودة إلى ستوكهولم في غضون أسبوعين لمواصلة المناقشات. وقال كيم، المفاوض الكوري الشمالي، إن كوريا الشمالية اقترحت تعليق المحادثات حتى ديسمبر.

لقد انهارت قمة فيتنام لأن ترامب رفض دعوات كيم جونغ أون لتخفيف العقوبات على نطاق واسع مقابل تفكيك مجمعه النووي الرئيسي، وهي خطوة جزئية لنزع السلاح. منذ ذلك الحين، طالبت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بالتقدم بمقترحات مقبولة للطرفين لإنقاذ الدبلوماسية النووية بنهاية هذا العام.

خلال اجتماع ستوكهولم، قال كيم ميونج جيل إن كوريا الشمالية أوضحت أنه يمكن للبلدين مناقشة الخطوات التالية لنزع السلاح النووي من قبل كوريا الشمالية إذا كانت "الولايات المتحدة تستجيب بإخلاص" للتدابير الكورية الشمالية السابقة بما في ذلك تعليق الصواريخ النووية بعيدة المدى الاختبارات وإغلاق موقع التجارب النووية تحت الأرض. ووصف موقف كوريا الشمالية بأنه "عملي ومعقول".

Advertisements

كرر كيم بيان كوريا الشمالية السابق بأن نزع السلاح النووي الكامل لشبه الجزيرة الكورية لن يكون ممكنًا إلا عندما "تتم إزالة جميع العقبات التي تهدد سلامتنا وتعرقل تنميتنا بشكل واضح ومما لا شك فيه". وقال إن رفع كوريا الشمالية الوقف الاختياري الذي فرضته على نفسها على التجارب النووية والصاروخية بعيدة المدى أمر متروك للولايات المتحدة.

قالت كوريا الشمالية إنها مضطرة لتطوير أسلحة نووية لمواجهة التهديد العسكري الأمريكي. قبل الدخول في مفاوضات نزع السلاح النووي في أوائل العام الماضي، جادلت كوريا الشمالية بأنها لن تتخلى عن برنامجها النووي ما لم تسحب الولايات المتحدة قواتها البالغ عددها 28500 جندي من كوريا الجنوبية، وتوقف تدريباتها العسكرية مع كوريا الجنوبية وتتخذ خطوات أخرى تضمن أمن كوريا الشمالية.

في بيان، قالت أورجتوس إن الوفد الأمريكي "استعرض عددًا من المبادرات الجديدة التي من شأنها أن تتيح لنا إحراز تقدم في كل من الركائز الأربع" لبيان مشترك صدر بعد قمة ترامب وكيم الأولى في سنغافورة.

و اضافت اورتاجوس "لن تتغلب الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية على ميراث من الحرب والعداء دام 70 عاما في شبه الجزيرة الكورية خلال يوم سبت واحد." كوريا الديمقراطية تعني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

ذكرت وكالة الأنباء السويدية تي تي أنه تم إجراء محادثات في منشأة فيلا إلففيك ستراند للمؤتمرات في ليدينجو، وهي جزيرة في أرخبيل ستوكهولم تقع شمال شرق العاصمة. واضافت ان كيم ميونج جيل وصل يوم الخميس بينما وصل الممثل الخاص للولايات المتحدة لكوريا الشمالية ستيفن بيجون يوم الجمعة.

ولأن الولايات المتحدة ليس لها علاقات دبلوماسية رسمية مع كوريا الشمالية، فإن السويد كانت تعمل غالبًا كجسر بين واشنطن وبيونغ يانغ.

