سلفيت: مستوطنون يعطبون 13 مركبة ويخطون شعارات معادية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفذ مستوطنون من عصابات "تدفيع الثمن" فجر اليوم الأحد، سلسلة اعتداءات على ممتلكات المواطنين في بلدة قيرة شمالي مدينة سلفيت، حيث قاموا بخط شعارات معادية وعنصرية وإعطاب مركبات للمواطنين.

وأفاد شهود عيان بأن مستوطنون تسللوا إلى البلدة من الجهة المحاذية لقرية كفل حارس، وأعطبوا إطارات عدد من مركبات المواطنين، وخطوا شعارات عنصرية معادية عليها.

وتعود المركبات التي تعرضت للأضرار لكل من: حكمت ماجد، ونائل ماجد، ونصفت ماجد، وياسين أبو شمة، ونسيم أبو شمة، وسليم دلّني، ورامي دلّني، وباسل عرباسي، وجاسر عرباسي.

وقالت رئيسة مجلس قيرة عائشة نمر، إن مستوطنين تسللوا إلى القرية بعد الساعة الثانية فجرا، وأعطبوا إطارات المركبات وخطوا شعارات عنصرية على جدران ومداخل المنازل وعدد من مركبات المواطنين.

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وتابعت "للمرة الأولى يقوم مستوطنون باقتحام القرية والاعتداء على ممتلكات المواطنين، خاصة إن الاحتلال أغلق بوابة كفل حارس والتي تعتبر المدخل الرئيسي للقرية".

من جانبه، حمل محافظ سلفيت، عبد الله كميل، سلطات الاحتلال مسؤولية الجريمة التي ارتكبها المستوطنين، محذرا المجتمع الدولي من عنصرية الاحتلال، مطالبا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ودعا كميل كافة القرى المحاذية للمستوطنات إلى تشكيل لجان حراسة لحماية أبناء الشعب الفلسطيني من جرائم المستوطنين التي وصفها بـ"النازية".