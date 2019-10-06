النقب: وفاة شاب متأثرا بجراحه إثر اصطدام سيارته بجمل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي الشاب شادي حمودة أبو القيعان (29 عاما) من قرية حورة بالنقب في مستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع، صباح اليوم الأحد، متأثرا بجراحه البالغة التي أصيب بها قبل أيام، إثر اصطدام سيارته بجمل، على شارع 31 قرب حورة.
وكان الشاب قد نُقل إلى المستشفى بحالة بالغة الخطورة، وأُُدخل إلى قسم العلاج المكثف بعد إجراء عمليات جراحية له، إلا أن حالته الصحية تدهورت حتى فارق الحياة، صباح اليوم.
وترك الشاب خلفه زوجة و5 أطفال، وساد الحزن والأسى حورة، فيما باشر عدد من الأهالي بالتوافد إلى منزل العائلة لمواساتها بفقدان ابنها.
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