شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بدء التصويت في انتخابات برلمانية مبكرة بكوسوفو والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:09 صباحًا, 6 أكتوبر 2019 م المناطق _ وكالات بدأ اليوم التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في كوسوفو، والتي تعتبر رابع انتخابات تجريها البلاد قبل موعدها المعتاد منذ عام 2010 ومن غير المرجح أن ينتج عنها أيضا حكومة مستقرة.

ويتسابق في الترشح على 120 مقعدًا في البرلمان، 20 حزبًا وأربعة ائتلافات ومرشح مستقل واحد.

يشار إلى أنه يوجد مليون و937 ألف و869 ناخب لديهم حق التصويت.

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