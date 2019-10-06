السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة حذرت القنصلية ⁧‫السعودية‬⁩ في هونج كونج‬⁩ المواطنين السعوديين الموجودين في المدن التالية: كوزواي باي، انشاي، أدميرالتي، وسنترال، بأخذ الحيطة والحذر، نظرا لإعلان المحتجين عن تنظيم مظاهرات بتلك المناطق الصينية اليوم الأحد.



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كانت هذه تفاصيل خبر القنصلية السعودية في هونج كونج تحذر المواطنين من المظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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