«اللي يلعب معنا يستحمل».. تركي آل شيخ يوجه رسالة للسيسى والمصريين بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصار أكتوبر

الموجز

هنأ تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفية السعودية مصر وجيشها وشعبها بذكرى انتصار حرب السادس من أكتوبر 1973.

واليوم تحل الذكري الـ46 على ملحمة لن تنساها أذهان المصريين بل والعالم أجمع، إنها حرب أكتوبر المجيدة والتى تحل اليوم الذكرى الـ 46 لها لتكثف من قصص البطولات والتضحيات التى بذلها أبناء هذا البلد من المصريين فى التضحية بكل ما أوتوا من قوة لينال الوطن حريته ويتخلص من أيدى العدو الإسرائيلى الغاشم الذى هدم الأخضر واليابس بأرض الفيروز "فلسطين".

وقال “آل شيخ” عبر تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: كل سنة ومصر وجيشها وشعبها في عزة وانتصارات، كل سنة ومصر عفية وقوية وصامدة ومنتصره.. كل نصر اكتوبر وجيش مصر قوي ومنتصر على الدوام”.

وتابع تركي آل شيخ: كل سنة وفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يقود كنانة الله في ارضه الى الخير والتنمية، كل سنة ومصر والسعودية شعب واحد على قلب واحد واللي يلعب معنا يستحمل”.

وتحتفل مصر بالذكرى السادسة والأربعين لانتصار حرب السادس أكتوبر 1973، والتي تعرف أيضا باسم “حرب العاشر من رمضان”، والتي انتصر فيها الجيش المصري على الجيش الإسرائيلي، على جبهة سيناء.

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وفي حرب أكتوبر 1973، نجح الجيش المصري في عبور قناة السويس والتوغل شرقا داخل سيناء التي كانت تحتلها إسرائيل منذ حرب عام 1967، بعد تحطيم خط بارليف، الأمر الذي مهد الطريق لاستعادة كامل سيناء من إسرائيل لاحقا.

ونشر المتحدث باسم الجيش المصري مجموعة بروموهات “حرب 6 أكتوبر” عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، جاء فيه أنه لم نكن لنقبل الهزيمة أو أن ينتهك شبر واحد من أرض مصر.

وتضمنت الفيديوهات لقطات حية للرئيس الراحل أنور السادات، وغرف العمليات وقت الحرب، وتحطيم الجنود لخط برليف، وعرض لحظة ساعة الصفر لانطلاق أسراب طائرات الجيش المصري، ولحظة رفع العلم المصري على أرض سيناء الحبيبة.