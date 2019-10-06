هاشتاج «#نصر_اكتوبر» يتصدر «تويتر».. ومغردون: خير أجناد الأرض لقنوا العدو الإسرائيلي درسًا لن ينساه

الموجز

ملحمة لن تنساها أذهان المصريين بل والعالم أجمع، إنها حرب أكتوبر المجيدة والتى تحل اليوم الذكرى الـ 46 لها لتكثف من قصص البطولات والتضحيات التى بذلها أبناء هذا البلد من المصريين فى التضحية بكل ما أوتوا من قوة لينال الوطن حريته ويتخلص من أيدى العدو الإسرائيلى الغاشم الذى هدم الأخضر واليابس بأرض الفيروز "فلسطين".

وتصدر هاشتاج «#نصر_اكتوبر» مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في ذكرى حرب أكتوبر المجيدة في الذكري الـ46، وأخذ الرواد فى مشاركة الصور والفيديوهات النادرة لتلك الحرب ولقطات فريدة لرجال القوات المسلحة وهم يضربون أروع مثل فى فداء الوطن بالروح والدماء.

وغرد مي فاروق قائلة: «بهتاف الله أكبر الذي ملأه اليقين بالله،نصرك الله يا بلادي،وفي عيدك ال46 تناجي الرحمن، بتدبير أمرك و تجديد نصرك، قدرك يا بهية أن تفوت عليك المحن، ويمر بيكي الزمان، ولكن تظلي أغلي وطن وأعلي مكان، نعيش بيكي و نموت ليكي، ولا بيوم تقهري يا أغلي الأوطان#نصر_اكتوبر».

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وأضاف اسم يحمل اسم ويس قائلًا: « صباح النصر علي مهندس النصر، بطل الحرب وملهم الجنود وقائد الجيش ومسترد الكرامة،سعدالدين باشا الشاذلي».

كما غرد ميجا تيتو قائلًا: «تحيه أجلال وتعظيم في يومهم السادس من أكتوبر الذي لقن العدو الإسرائيلي درسا لن ينساه خير أجناد الأرض».

كما غردت منى درويش قائلة: « ما زالت وستظل حرب أكتوبر ودماء رجالها هي عبقرية العسكرية المصرية وشرفها بلا منازع مهما سالت دماء بعدها.. تغريدة لن يستوعبها إلا العقلاء ومتسعي الأفق.. كل عام وانت بخير يا أبي».