المعلمون الأردنيون ينهون شهرا من الإضراب بعد الحصول على زيادة في رواتبهم

قررت ​نقابة المعلمين​ في ​الأردن​ إنهاء ​إضراب​ المعلمين الذي دام شهرا كاملا بعد توصلها الى اتفاق مع ​الحكومة​ يحصل بموجبه المعلمون على زيادة تتراوح بين 35 إلى 75 بالمائة في رواتبهم الأساسية.

واعلن نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة في ​مؤتمر​ صحافي عقده فجر اليوم مع فريق حكومي، انه "في هذه اللحظات من فجر هذا اليوم الأحد نشهد على توقيع اتفاق تاريخي مع الحكومة ونعلن إيقاف أطول إضراب في تاريخ الأردن بعد حصول المعلم على مطالبه في العلاوة والاعتذار".

وأضاف إن "المعلم أخذ اليوم (في ضوء الاتفاق مع الحكومة) ما أراده من العلاوات على الراتب الأساس فبدأت هذه العلاوات من 35 بالمائة وانتهت الى 75 بالمائة للمعلم القائد وهي رتبة جديدة مستحدثة". ويدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وتابع النواصرة "أنا أدعو زملائي المعلمين والمعلمات أن يقبلوا صباح هذا اليوم على مدارسهم بقلب منفتح وحب منقطع النظير لأبنائهم الطلبة ليعلموهم القيم والمهارات والمعارف الضرورية ليصبح هذا الوطن في مصافي الدول العظمى".

من جهته، قال وزير ​الدولة​ الأردني للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، الذي قاد جولة المفاوضات مع نقابة المعلمين، إن "الاتفاق جاء بناء على توجيهات ​الملك عبدالله​ الثاني لرئيس الوزراء و​مجلس الوزراء​ حيث تم وبحمد الله اليوم انتصار عظيم للمملكة الأردنية الهاشمية".

وأضاف إن "ما حدث هو إصرار الدولة بكل مكوناتها أن يدخل المعلم الى صفه وطلابه مرفوع الرأس".

وتابع أبو يامين "سنبقى نعتز بهذا المعلم الذي ربانا وسنقبل رأس كل واحد من معلمينا ومعلماتنا".

وقرر مجلس نقابة المعلمين في السابع من ايلول الماضي الإعلان عن إضراب مفتوح ينتهي بتحقيق علاوة الـ50 بالمئة. ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات ​المدارس​ الحكومية المئة ألف.