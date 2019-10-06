حركة "السترات الصفراء" تنظم مظاهرات محدودة في عدد من المدن الفرنسية

نظمت حركة "​السترات الصفراء​" السبت مظاهرات محتشمة في بعض المدن أبرزها أميان وبيزانسون و​تولوز​، شارك فيها المئات من الأشخاص، وتخللها وقوع حوادث وتوقيف عدد من المتظاهرين بعد تعرض عناصر ​الشرطة​ للرشق بالحجارة والعصي.

وفي أميان، تعرضت الشرطة لرشق بالحجارة والعصي فردت ب​الغاز​ المسيل للدموع. وانطلق موكب المحتجين الذين قدرت الشرطة عددهم بـ"450 شخصا بينهم 30" من مثيري الشغب الملثمين بملابس سوداء، على المسار الذي سمحت به السلطات حول وسط المدينة تحت شعار المعارضة للرئيس ​إيمانويل ماكرون​ الذي نشأ في هذه المدينة. وفي نهاية المسار هاجم بعض مثيري الشغب مطعم ماكدونالدز.

وأفادت الشرطة بتوقيف تسعة أشخاص، وإصابة عنصران من ​قوات الأمن​ بجروح جراء الرشق بالحجارة.

Advertisements

وفي بيزانسون تم توقيف خمسة أشخاص على هامش مظاهرة شارك فيها 500 شخص. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وبعد ذلك حاول "50 إلى 60" شخصا اقتحام محطة القطارات التي تم إغلاقها لكن الشرطة أوقفتهم "بدون وقوع صدامات".

وفي تولوز، أحد معاقل حراك السترات الصفراء، سار مئات المتظاهرين في وسط المدينة، وتصاعد التوتر لفترة وجيزة حين تعرض الشرطيون للحشد قبل أن يستخدموا الغاز المسيل للدموع.

وسجلت إصابة ثلاثة من أفراد الشرطة بجروح طفيفة وفق حصيلة مؤقتة، وأفادت قوات الأمن بتوقيف شخص لكن لم تسجل أي عمليات تحطيم ممتلكات.