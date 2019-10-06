الدفاع المدني انقذ عاملا واخمد حريقا داخل معمل للخياطة في برج البراجنة

شب حريق صباح اليوم داخل معمل للخياطة والأقمشة في منطقة ​برج البراجنة​. وعلى الفور حضرت عناصر من ​الدفاع المدني​ وعملوا على اخماد الحريق، كما تمكنوا من انقاذ احد ​العمال السوريين​ كان نائما داخل المعمل.

يشار الى ان سرعة تدخل عناصر الدفاع المدني حالت دون امتداد النيران الى باقي اجزاء المعمل.