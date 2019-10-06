الدفاع المدني انقذ عاملا واخمد حريقا داخل معمل للخياطة في برج البراجنة

شب حريق صباح اليوم داخل معمل للخياطة والأقمشة في منطقة برج البراجنة. وعلى الفور حضرت عناصر من الدفاع المدني وعملوا على اخماد الحريق، كما تمكنوا من انقاذ احد العمال السوريين كان نائما داخل المعمل.
يشار الى ان سرعة تدخل عناصر الدفاع المدني حالت دون امتداد النيران الى باقي اجزاء المعمل.
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