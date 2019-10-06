بلال عبدالله: يتساءلون لماذا تتظاهر الناس

اشار النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "كل من يتطاول ويشهر بأي مسؤول في الدولة،سيحاسب ويسجن،والبحث جار على وسائل التواصل الاجتماعي لنبشهم. وستعطى فترة سماح لكل العابثين المهربين المعلومين الناهبين للمال العام على المعابر الغير شرعية،والسماح موصول لكل من يغطيهم او يتواطأ معهم. ‏ويتساءلون لماذا تتظاهر الناس.....".

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