نجم: يجب الاتفاق على أن جيشنا هو الذي يحمي الوطن وأجندتنا يجب أن تكون لبنان

اشار النائب ​نزيه نجم​ الى انه يجب الاتفاق على أن جيشنا هو الذي يحمي الوطن وأجندتنا يجب أن تكون ​لبنان​، ونحن لدينا رئيس جمهورية محترم ورئيس حكومة يمثل ​الطائفة السنية​ في كل لبنان ما عدا البعض القليل ورئيس مجلس نواب نعترف بقوته، ولفت الى ان الرئيس ​نبيه بري​ هو الميزان على الشعرة وهو الضمانة للبلد وللمجلس النيابي وادارته.

وذكر نجم في حديث اذاعي، انه بال​سياسة​ المطلوب حوار ابعد من ​سوريا​، ويمكن نحن بحاجة الى حوار مع سوريا، والحكومة من تأخذ القرارات حول هذا الموضوع، وفيما خص سوريا يمكن ​رئيس الجمهورية​ ان يحل الموضوع.

وفيما خص قضية البواخر، لفت الى انه يجب امضاء العقود من اجل المعامل، ونعرف ان ​الكهرباء​ ستأتي بعد سنة او اثنين، وبعدها نأتي بالبواخر او اي خيار اخر لتأمين الكهرباء لفترة انتقالية، مع الاشارة الى ان هناك هدر تقني وفني كبير. وذكر ان وجود السوري في لبناني يكلف الدولة 500 ميغاوات. اضاف "كلنا نريد الاصلاحات لكن يجب قبل كل شيء تعيين الهيئات الناظمة فكيف تتم الاصلاحات من دونها ومن دون مجالس ادارات؟".