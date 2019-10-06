نقابة اصحاب الصهاريج: الاثنين يوم عمل عادي في قطاع المحروقات

أعلن رئيس نقابة اصحاب الصهاريج ​ابراهيم سرعيني​ ،أنه "عطفا على ​الاتصالات​ واللقاءات التي اجرتها الشركات المستوردة للنفط والنقابات المعنية (اصحاب المحطات والصهاريج وموزعي ​المحروقات​)، تم التوصل الى آلية نقدية لاعتمادها في تسديد المستحقات ب​الليرة اللبنانية​"، مؤكدا ان "يوم الاثنين هو يوم عمل عادي في قطاع المحروقات".

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