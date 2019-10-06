افرام: قدمنا في لجنة الاقتصاد النيابية خطة خمسية لإنقاذ الوضع

إستغرب عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​نعمت افرام​ أن "اللجنة الوزارية المصغرة التي تحاول ان تضع رؤية للانقاذ لا تتقدم اي خطوة في هذه المرحلة الخطرة".

وفي حديث اذاعي لفت افرام الى ان "​لجنة الاقتصاد​ النيابية وضعت خطة خمسية واضحة لإنقاذ الوضع"، مؤكدا على "وجوب اقناع ​المجتمع الدولي​ ان لا يخفض تصنيف لبنان في الاشهر الثلاثة القادمة".