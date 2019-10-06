إستغرب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نعمت افرام أن "اللجنة الوزارية المصغرة التي تحاول ان تضع رؤية للانقاذ لا تتقدم اي خطوة في هذه المرحلة الخطرة".
وفي حديث اذاعي لفت افرام الى ان "لجنة الاقتصاد النيابية وضعت خطة خمسية واضحة لإنقاذ الوضع"، مؤكدا على "وجوب اقناع المجتمع الدولي ان لا يخفض تصنيف لبنان في الاشهر الثلاثة القادمة".
كانت هذه تفاصيل خبر افرام: قدمنا في لجنة الاقتصاد النيابية خطة خمسية لإنقاذ الوضع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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