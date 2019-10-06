شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الطاقة بالبرلمان تبحث سبل مواجهة تحديات قطاع البيئة الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى، 3 اجتماعات على مدار الأسبوع الجارى لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة، حيث تناقش يوم الأربعاء القادم التحديات والمعوقات فى قطاع البيئة وسبل مواجهتها.

فيما تعمل اللجنة خلال اجتماعتها يومى الاثنين والثلاثاء القادمين على مناقشة مشروع خطة عملها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول، والتى تتعلق بثلاث قطاعات رئيسية هى محل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، قطاع البيئة، قطاع البترول والثروة المعدنية.

نظراً لأهمية الملفات التى تنظرها لجنة الطاقة والبيئة، فأنها حظيت بالمركز الثانى من حيث انتساب النواب إليها خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول، وذلك بإجمالى 44 نائبا، وذلك بعد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الذى حظيت بنصيب الأسد من حيث عضوية النواب فيها، من أصل 25 لجنة بواقع 61 نائبا.

جدير بالذكر، أن النائب طلعت السويدى فاز برئاسة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس (الأخير) من الفصل التشريعى، وذلك للعام الخامس على التوالى، فيما فاز النائب عصام بركات بمقعد الوكيل الأول، وفاز النائب عبد السلام الخضراوى بالوكالة الثانية بدلا من النائب حمادة غلاب واحتفظ النائب علاء سلام بمنصب أمين السر.