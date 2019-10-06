لصوص يقتحمون مدرسة إبتدائية في آسفي ويسرقون “صنابير المياه”..تلاميذ المؤسسة دونَ شرب لـ3 أيام

اقتحمَ ثلاثة لصوص، الأسبوع الجاري، مدرسة إبتدائية في مدينة آسفي واقتلعوا جميع صنابير المياه التي كانت مخصصة لتزويد تلاميذ المؤسسة بالماء الشروب، كما حاولوا سرقة متلاشيات أخرى كانت خلف أقسام المدرسة المذكورة الكائنة بحي المطار.

وقال مصدر مطلع لـ”اليوم24″ إنّ اللصوص اقتحموا مدرسة خالد بن الوليد، يوم الأحد الماضي، وفي واضحة النهار، مشيرًا إلى أنّ مديرة المؤسسة التعليمية رفضت تقديم شكاية في الموضوع للمصالح الأمنية قصد البحث والتحري.

وعانى تلاميذ المؤسسة طيلة الـ3 أيام الماضي، من عدم وجود صنابير مياه يرونَ منها عطشهم.

وتدخلت جمعية أباء وأولياء أمور التلاميذ، لتخصص مبلغ شراء الصنابير الجديدة وإعادة تبيثها، تفاديًا لأيّ اضطرابات داخل المؤسسة.