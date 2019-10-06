كفر كنا: انطلاق التخطيط التفصيلي لمنطقة وادي زيد وظهر الظهور

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك العشرات من أصحاب أراضي وادي زيد وظهر الظهور في كفر كنا بلقاء "إشراك الجمهور" الذي دعا إليه المجلس المحلي، في إطار عملية التخطيط التفصيلي، أمس السبت.
ونظم قسم الهندسة اللقاء الذي افتتح بكلمة رئيس المجلس المحلي، د. يوسف عواودة، وبحضور النواب وموظفي قسم الهندسة والطاقم الذي سيقوم بالتخطيط.
وأكد عواودة على الشفافية في التخطيط وحق الجمهور بالمشاركة في عملية التخطيط واتخاذ القرار. وتطرق إلى ظاهرة العنف المتزايدة في المجتمع العربي والتي من أهم أسبابها أزمة الأرض والمسكن.
وأشار إلى أن إدارة المجلس المحلي ستعمل بكل جهد حتى تتيح لأصحاب الأراضي البدء في البناء في مناطق عديدة من البلدة.
وبدوره عرض طاقم التخطيط على الجمهور أسس التخطيط، وفتح مجال المداخلات والأسئلة، واستمع لمطالب أصحاب الأراضي.
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