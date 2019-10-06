النقب: مصرع حسين أبو قويدر وإصابة خطيرة بحادث بين شاحنتين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الشاب حسين هاشم أبو قويدر (32 عاما) من قرية الزرنوق في النقب فجر اليوم الأحد، مصرعه فيما أصيب شخصان آخران وصفت جراح أحدهما بالخطيرة وجراح الثالث بالطفيفة، وذلك جراء حادث طرق وقع على طريق وادي عرابة بالجنوب.

وتلقت الطواقم الطبية بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق على شارع وادي عرابة بمساره بالقرب من مفترق "روتم" في النقب، وعلى الفور وصلت طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية إلى 3 شبان وصفت جراحهم بين الخطيرة جدا والطفيفة.

وبعد تخليص طواقم الإطفاء والإنقاذ الجرحى الذين علقوا داخل الشاحنات، تم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج، وأعلن عن وفاة شاب متأثرا بجراحه الحجة.

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إلى ذلك، قامت الشرطة التي وصلت للمكان بإغلاق شارع رقم 258 بالقرب من مفترق "روتم" لحين الانتهاء من معالجة حادث الطرق وإخلاء المركبات الضالعة في الحادث.

ودلت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع بالقرب من مصنع للكيماويات جراء تصادم وجها لوجه بين شاحنتين، حيث لم يتم معرفة الأسباب التي أدت لتصادم، وتحقق الشرطة إذ ما كان السبب هو انعدام الرؤيا أو انعطاف إحدى الشاحنات وخروجها عن مسارها.