اتفاق تعاون عسكري واقتصادي بين فنزويلا وروسيا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده وروسيا جددتا، السبت، عقوداً تتعلق بـ"الدعم والمشورة" في المجال العسكري ومجال الطاقة.

وقال مادورو، عقب اجتماعه مع نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف: "لقد جددنا كل عقود الدعم والمشورة والتطوير في المجال التقني العسكري"، دون مزيد من التفاصيل.



وأشار الرئيس الفنزويلي إلى أن الاتفاقات تشمل "مشاركة الشركات الروسية في جميع مجالات الإنتاج الاستراتيجي مثل النفط والغاز والزراعة، فيما يتبع التعاون التقني العسكري الخط المحدد تماماً".

وكان رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف دعا، الجمعة، في هافانا، إلى الحوار من أجل حل الأزمة الفنزويلية، لكنه ذكر في الوقت نفسه بأن في فنزويلا "رئيساً منتخباً واحداً هو نيكولاس مادورو".



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وقال ميدفيديف، في كلمة بجامعة هافانا التي منحته دكتوراه فخرية في العلوم السياسية: "وحدهم الفنزويليون يمكنهم التغلب على خلافاتهم من خلال الحوار".

وأدان رئيس الوزراء الروسي "العقوبات الأحادية" التي تطبقها الولايات المتحدة على "كوبا وفنزويلا ونيكاراجوا".

وزادت الولايات المتحدة العقوبات على فنزويلا في الأشهر الأخيرة، لإجبار مادورو على التنحي عن السلطة.

وقال رئيس الوزراء الروسي في هذا الصدد: "لا يوجد إلا رئيس واحد منتخب في فنزويلا وهو نيكولاس مادورو".

وأكد رئيس الوزراء الروسي رغبة موسكو في مواصلة تعميق العلاقات مع أمريكا اللاتينية.