شي وكيم يتعهدان بتعزيز علاقة "طويلة الأمد" بين البلدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأحد، بتعزيز علاقة "طويلة الأمد وسليمة ومستقرة" مع كوريا الشمالية.
تأتي هذه التصريحات بمناسبة مرور 70 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بينهما؛ حيث كانت كوريا الشمالية من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية الصين الشعبية بعد تأسيسها في عام 1949.
بدوره، بعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون رسالة إلى شي يقول فيها إن "الصداقة التي لا تقهر (بين بلديهما) ستكون خالدة على طريق تحقيق قضية الاشتراكية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.
وقال شي إن العلاقة بين الجارتين الآسيويتين أدت "دوراً مهماً وإيجابياً في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين"، بحسب ما نقلت شينخوا.
والتقى شي وكيم 5 مرات منذ مارس/آذار عام 2018.
وقال كيم إن البلدين "سيدافعان بثبات عن قضية الاشتراكية ويحافظان على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والعالم".
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