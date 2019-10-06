تعرف حالة الطقس في السعودية خلال الساعات المقبلة

الأحد 6 أكتوبر 2019

طقس

كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير. الباحة، مكة المكرمة،المدينة المنورة،كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية .



ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة،وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط الموج.