إيران حاولت اختراق حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي

الأحد 6 أكتوبر 2019

ترامب

كتب متابعات_الخليج 365

أكدت مصادر مطلعة، نقلًا عن وكالة رويترز، أن جماعة تسلل إلكتروني تتصل على ما يبدو بالحكومة الإيرانية حاولت اختراق حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكنها لم تفلح.



وفي وقت قالت شركة مايكروسوفت في مدونة إنها رصدت نشاطا إلكترونيا ”كبيرا“ من جانب الجماعة التي استهدفت أيضا مسؤولين حاليين وسابقين بالإدارة الأمريكية وصحفيين يغطون أخبار السياسة العالمية وشخصيات إيرانية بارزة تقيم خارج الجمهورية الإسلامية.

وذكر مدير الاتصالات بحملة ترامب تيم مورتو ”ليس لدينا أي مؤشر على استهداف أي من مكونات البنية الأساسية لحملتنا“.

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وعلى مدى 30 يوما في شهري أغسطس آب وسبتمبر أيلول قامت الجماعة التي أطلقت عليها مايكروسوفت اسم ”فوسفوراس“ بأكثر من 2700 محاولة لكشف حسابات بريد إلكتروني لعملاء محددين ثم هاجمت بعد ذلك 241 من تلك الحسابات.

وأضافت مايكروسوفت ”تم اختراق أربعة حسابات نتيجة تلك المحاولات، تلك الحسابات الأربعة ليس لها صلة بحملة انتخابات الرئاسة الأمريكية أو بالمسؤولين الحاليين أو السابقين بالحكومة الأمريكية“.

هذا ولم تكشف الشركة عن الحملة الانتخابية التي استهدفها المتسللون. لكن مصادر قالت لرويترز إن الهدف كان حملة إعادة انتخاب ترامب.

ولم يرد مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) حتى الآن على طلب للتعليق.

ويسعى 19 ديمقراطيا للفوز بترشيح حزبهم لخوض الانتخابات المقررة في نوفمبر تشرين الثاني 2020. وأعلن ثلاثة جمهوريين ترشحهم لتحدي ترامب في سباق الفوز بترشيح الحزب الجمهوري.