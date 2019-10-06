بالفيديو.. تقرير يرصد احتضان قناة الجزيرة القطرية لرموز الجماعات المتطرفة

الأحد 6 أكتوبر 2019

قناة الجزيرة

كتب متابعات_الخليج 365

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، أمس تقرير مصور يرصد احتضان قناة الجزيرة القطرية لرموز الجماعات المتطرفة.



وأوضح التقرير، أن هناك عدد من الشخصيات قاموا بمبايعة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، من خلال قناة الجزيرة، وعندما تعمل القناة على اخفاء دعمها للإرهاب بالتستر خلف عبارات تنظيم الدولة، وغيرها من العبارات فإن ذلك لا يعفيها من المسئولية القضائية والجنائية.

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وتلعب قناة الجزيرة دورا في نقل رسائل الإرهابيين، وتزيين خطاباتهم، فالسياسة التحريرية لقناة الجزيرة لا تمنع بث أقسى المشاهد لضحايا الحروب والإرهاب، كما أنها لا تعارض التحريض المباشر على القتل، فقد سبق وحرض القرضاوي عبر قناة الجزيرة على قتل معارضي المعزول محمد مرسي.

وظهرت أصوات عبر قناة الجزيرة تحسب على الإسلام تفتي بجواز القيام بعمليات انتحارية، كما كانت تبث رسائل تنظيم القاعدة أساامة بن لادن عبر قناة الجزيرة، كما تقوم القناة القطرية بتقديم الإرهابيين لمشاهديها، وتعرف بهم تحت أوصاف أخرى، ليمرروا أفكارهم المتطرفة إلى الناس.