رئيس هيئة أركان الحوثيين: طريق السلام يبدأ بوقف العدوان ورفع الحصار

أكد رئيس هيئة الأركان لدى ​الحوثيين​ ​اللواء​ محمد الغماري أن "طريق السلام يبدأ بوقف العدوان ورفع الحصار وجدية العدو تتضح بالأفعال لا الأقوال"، مشيرا الى ان "لدينا من أسلحة الردع ما يجعلنا في موقع القدرة على تنفيذ ما وعدت به ​القيادة​ شعبنا العزيز".

وفي حديث صحافي رأى الغماري أنه "إذا استمر العدوان فعليه أن يستعد لتلقي الضربات العسكرية الأشد إيلاماً"، مؤكدا ان "العدو يعيش اليوم مرحلة يأس نتيجة الانتكاسات والهزائم ف​اليمن​ اليوم يصنع ملحمة عظيمة من البطولات على طريق النصر".