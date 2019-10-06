افادت ​غرفة التحكم المروري​ عن تصادم بين شاحنة ومركبة على اوتوستراد خلدة باتجاه ​الناعمة​ قرب افران شمسين، وذكرت ان الاضرار مادية وان دراجا من مفرزة سير ​بعبدا​ يعمل على تسهيل السير في المحلة.

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