الشركات المستوردة للنفط: اتفاق بتسليم المحروقات للمحطات بالليرة اللبنانية الاثنين

أعلنت الشركات المستوردة للنفط والغاز في لبنان أنه اثر الاجتماعات والاتصالات الحثيثة والمكثفة خلال الفترة الأخيرة، تلقت الشركات المستوردة للنفط والغاز مساء السبت تعهّد من قبل رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بأن ​المصارف​ سوف تصرف لها بالتنسيق مع ​مصرف لبنان​ يومياً، ايداعات الليرات اللبنانية الى ​الدولار​ الأميركي بسعر القطع الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان وفي جدول تركيب الأسعار الصادر عن ​وزارة الطاقة​ لكامل مبيعات الشركات العائدة للمخزون الموجود لديها كما وللبضاعة المحملة على البواخر قبل تاريخ صدور القرار الوسيط عن مصرف لبنان بتاريخ 30 أيلول 2019، مشيرة الى انه "بناءً عليه، فانها ستسلم ابتداءاً من يوم الاثنين المقبل المشتقات النفطية (بنزين، ديزل، غاز سائل) الى زبائنها ويتم الدفع ب​الليرة اللبنانية​".

وأكدت الشركات المستورد انها ستبقي على هذا الترتيب الى حين نفاذ كامل المخزون والبضاعة المنوّه عنهم أعلاه وطالما ان المصارف تحول لها يومياً كامل الليرات اللبنانية الى الدولار الأميركي بسعر القطع المحدد من قبل مصرف لبنان.