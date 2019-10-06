قبيسي: علينا ان نعي حجم المؤامرة على الساحة اللبنانية

أكد النائب ​هاني قبيسي​ ان "علينا ان نعي حجم المؤامرة على الساحة ال​لبنان​ية لكي لا ننتقل الى فتنة داخلية حاولوا زرعها في الايام الماضية في الشارع اللبناني فالفوضى الخلاقة لا تتعلق بالواقع السياسي او بإنهيار نظام او بوصول البلد الى الفوضى لان هذه الفوضى اذا لم تكن لصالح مجتمعنا وعقيدتنا ومبادئنا فهي ستصب بمصلحة الفوضى الخلاقة التي يسعون لها بكل الوسائل"، معتبرا ان "حماية لبنان واستمرار الاستقرار فيه رغم الضائقة الاقتصادية و​المال​ية هو الصمود بوجه من يريد الاعتداء على لبنان ومحاربة اللبناني بلقمة عيشه وبمصير ابنائه ونحن في زمن انتصرنا فيه فلا يمكن ان نخضع وان نركع ونستسلم لتلك الشروط التي وضعت علينا انما علينا ان نصبر في مواجهة حقيقية لان من فشلت الته العسكرية لن تنتصر عملته بحرب تشن علينا على مستوى كل المؤسسات على مستوى كل ​الدولة​ لمعاقبة ​الشعب اللبناني​".

وخلال لقاء سياسي في ​الخرايب​ راى قبيسي أن "هذه العقوبات الاقتصادية التي لن نسكت عليها فمن يملك سلطة المال يمتلك ​الاقتصاد العالمي​ ويمتلك ​الدولار​ ويريد معاقبة لبنان وهنا المطلوب مواقف وطنية حقيقية لنستمر بالمواجهة".