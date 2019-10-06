شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. التسيب الأمنى فى تركيا يتسبب فى اختفاء رجل أعمال عراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المعارضة التركية، حالة التسيب الأمنى، وحالات الاختفاء التى تشهدها الشوارع التركية خلال الفترة الحالية والتى تسببت مؤخرا فى اختفاء رجل أعمال عراقى فى ظروف غامضة. وقالت المعارضة التركية فى تغريدة لها عبر حسابها الشخصى على "تويتر"، إن رجل أعمال عراقى يدعى ماجد كريم اختفى منذ 10 سبتمبر الماضى فى ظروف غامضة بإسطنبول. وتابعت المعارضة القطرية:"رجل الأعمال العراقى كان فى إسطنبول بهدف شراء شقة بغرض الاستثمار وبحسب صحيفة جمهوريت كان معاه 80 ألف دولار، هذه آخر لقطات التقطت له وهو على المقهى وركب تاكسى ومعاه شخص وبعدها اختفى".

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