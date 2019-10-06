عامل كوافير في دعوى "فسخ زواج": "مراتي اتقدم لها عريس ووافقت!"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أقام سامي، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر يطلب فيها فسخ عقد الزواج من زوجته، مبررًا طلبه: "زوجتي تقدم لها عريس ووافقت وهي تعيش معي".

قال "سامي"، عامل بكوافير، في دعواه رقم1120 لسنة 2019: "تزوجت منذ 3 سنوات من (ع. ب)، وانتقلنا لعش الزوجية في عمارة أسرتي، وربنا رزقنا بطفل عمره سنتان ونعيش حياة زوجية مستقرة".

وأضاف صاحب الـ35 عامًا: "في يوم ما طلبت زوجتي أن تذهب إلى أسرتها لأن والدتها مريضة ورفضتُ أذهب معها، والحقيقة التي عرفتها فيما بعد أن حماتي ليست مريضة ولكن تقدم لزوجتي عريس يعمل بالخارج وزوجتي وافقت عليه، واتفقوا أنها تطلق منى وتتزوج العريس وتسافر معه إلى الخارج".

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وتابع مٌقيم الدعوى، أن زوجته عادت من عند أسرتها لتنفيذ مخططها؛ فطلبت أن أسجل شقة الزوجية باسمها فرفضت لأن العمارة باسم والدي ولا أملك أن أسجل الشقة باسمها فقالت "اطلب من والدك أن يسجل الشقة باسمي أو تطلقني"، فرفضت الطلبين، وعند عودتي من العمل فوجئت أنها تركت طفلنا مع أسرتي وذهبت عند أسرتها.

وواصل الزوج: "ذهبت إلى زوجتي حتى اتفاهم معها ففوجئت أنها تشتري الشبكة وقالت لي: لو عندك كرامة طلقني"، وحماتي تقول: هي مش عايزاك.. العيشة مش بالعافية"، موضحًا أن خلال حديثه مع زوجته ووالدتها رفضا حمل الطفل عند بكائه، وطالباه بالانصراف.

حل اليأس بالزوج لعدم قدرته حل مشكلته، فلجأ إلى محكمة الأسرة؛ لإقامة دعوى فسخ عقد زواج، لا تزال منظورة حتى الآن.