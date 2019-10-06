​"الإسكان": ضخ 26 مليار جنيه في مبادرة التمويل العقاري لـ265 ألف مستفيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، عن أن 20 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري ضخوا تمويلات بقيمة 26 مليار جنيه في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي الدخل فقط، من خلال 11 إعلان للإسكان الاجتماعي منذ 2014 وحتى الآن.

وأضافت عبدالحميد، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن عدد المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعي بلغ 917 ألف مواطن، حصل منهم 265 ألف عميل على وحدة سكنية يعيش بها الآن، بواقع أكثر من مليون مواطن.

وتابعت: متوسط دخل المواطنين الحاصلين على شقق الإسكان الاجتماعي بلغ 1600 جنيه، بحجم متوسط للتمويل العقاري للعميل الواحد بلغ حوالى 97.8 ألف جنيه، وذلك بالتعاون مع 28 جهة تمويل عقارى (20 بنك و8 شركات تمويل عقارى).

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وأكدت أن الدعم النقدي من الصندوق بلغ 4.3 مليار جنيه، حيث بلغ متوسط الدعم الممنوح للعميل الواحد حوالى 16 ألف جنيه.

ويقدم صندوق التمويل العقاري دعمًا نقديًا للمستفيدين من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، يتراوح بين 5 آلاف جنيه وحتى 40 ألف جنيه حسب كل حالة متقدمة.

وأشارت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، إلى انه تم مخاطبة وزراة المالية لإعادة تمويل فرق الفائدة للشركات الموجودة في المبادرة حتى يتم الانتهاء من ملفات المواطنين الموجودة لدى كل شركة، لافتًا إلى أن حجم التمويل يبلغ 230 مليون جنيه، واتوقع رد إجابي في هذا الشأن.

وكان البنك المركزي أطلق مبادرة للتمويل العقاري في فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% و7%، ومتوسطي الدخل بفائدة 8%، ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5% لتوسيع دائرة المستفيدين.