​​انخفاض للحرارة وسقوط أمطار .. تفاصيل طقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:
قال ابراهيم عطا، المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غد الأحد يشهد انخفاض في درجات الحرارة بمقدار درجة أو درجتين على أغلب أنحاء الجمهورية.
وأضاف "عطا" لمصراوي، أن درجات الحرارة بالقاهرة تصل إلى 33 درجة، بانخفاض درجتين.
وأكد متحدث هيئة الارصاد، أنه من المتوقع سقوط أمطار على جنوب سيناء، ومحافظات جنوب الصعيد، مؤكدا استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة إلى 90 % على السواحل الشمالية والمدن الساحلية، و 30% على محافظات الصعيد.
ولفت إلى أن الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة متقلبة ما بين انخفاض في درجات الحرارة وارتفاعها مرة آخرى، وهي أحد مميزات فصل الخريف، موضحا أنه يستمر على هذه الأوضاع حتى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم.
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