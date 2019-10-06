7 طلبات إحاطة لوزير المالية بمناقشات الجلسة العامة للبرلمان.. الأربعاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد على ومير ابراهيم:
تشهد الجلسة العامة للبرلمان، الأربعاء المقبل، برئاسة علي عبد العال، مناقشة 7 طلبات إحاطة وسؤالين موجهة إلى للدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، مقدمة من النواب: عبد المنعم العليمي، ومجدي ملك، محمد محمد عباسي.
كما تشهد الجلسة طلبات إحاطة مقدمة من النائب أحمد شعيب، عن سبل الاستفادة من السيارات التي على ذمة قضايا في الأقسام، والنائب صلاح الحصاوي، عن المغالاة في أسعار إيجار أراضي أملاك الري وبدل الانتفاع وعدم التقنين، والنائب إيهاب عبد العظيم، عن عدم توفير الاعتمادات المالية للعديد من المشروعات، والنائب سعد الجمال، عن سياسة الوزارة لتوفير درجات مالية للتعيينات الجديدة.
وتضم المناقشات سؤالين مقدمين من النائب سليمان وهدان، عن ضرورة توخي الحذر أثناء تنقية مستحقي معاش تكافل وكرامة لعدم حذف المستحقين، ومحمد عطا سليم، عن أسباب تدهور الحالة الاقتصادية وأثرها على الشأن الداخلي.
يشار إلى أن جلسات البرلمان تأكيدات واضحة علي دعم القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المصرية، ورفض جميع دعوات التخريب والهدم من قبل العناصر الإرهابية، فيما وجه الأعضاء انتقادات لاذعة للحكومة وضرورة أن تكون علي قدر المسؤولية خلال الفترة المقبلة، وأن يكون توجها للمواطن.
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