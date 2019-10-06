20 قتيلاً في هجوم على موقع للتنقيب عن الذهب ببوركينا فاسو

لقي 20 شخصاً مصرعهم خلال هجوم على موقع للتنقيب عن الذهب في قرية دولماني في منطقة أربيندا بشمال بوركينا فاسو، حسبما ذكرت مصادر أمنية يوم السبت.
وقال مصدر أمني "هاجم أفراد مسلحون موقع التنقيب عن الذهب في دولماني، بالقرب من أربيندا، في محافظة سوم، مخلّفين 20 قتيلاً" غالبيتهم من عمال المناجم.
وأكد مصدر أمني آخر حصول الهجوم، مشيراً أيضاً إلى وجود "عدد من الجرحى"، من دون ان يعطي مزيداً من التفاصيل.
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ومنذ أربعة أعوام ونصف عام، تشهد بوركينا فاسو الواقعة في غرب إفريقيا دوامة عنف تنسب إلى مجموعات إرهابية مسلحة مرتبطة بتنظيم داعش.
وأدت الهجمات الى فرار أكثر من 300 ألف شخص من منازلهم في شمال وشرق البلاد، ولجأوا إلى مناطق في جنوب البلاد حيث التهديد الإرهابي أقل.
كما أدت هذه الاحداث الى إقفال نحو ألفي مدرسة.
ويبدو جيش بوركينا فاسو عاجزاً عن وقف هذه الهجمات، وبعد أن كانت تطاول المناطق الشمالية من البلاد، انتقلت أيضاً الى الشرق وبعض مناطق الغرب.
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