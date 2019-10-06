حالة الطقس: غائم جزئيا وأمطار خفيفة في بعض المناطق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأحد، لتكون دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بقليل، وتتشكل الغيوم المتفرقة مع فرصة لهطول زخات محلية ومحدودة من الأمطار في بعض المناطق.

وتسود أجواء صيفية نهارا بشكل عام خصوصا في المناطق المنخفضة، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة لتصبح الأجواء لطيفة نسبيا بوجه عام ومائلة للبرودة قليلا في المناطق الجبلية العالية مع ساعات الفجر والصباح الباكر.

في يوم الإثنين، لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية، وتسود أجواء صيفية معتدلة بشكل عام مع درجات حرارة عشرينية في معظم المناطق نهارا. وفي ساعات المساء والليل تتحول الأجواء إلى معتدلة ولطيفة بوجه عام، وتكون مائلة للبرودة قليلا في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية نهارا وتتحول إلى شمالية شرقية ليلا.

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في يوم الثلاثاء، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة في مختلف المناطق نهارا خصوصا في المناطق المنخفضة، ومع ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة نسبيا بوجه عام خصوصا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.

في يوم الأربعاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة في مختلف المناطق نهارا خصوصا في المناطق المنخفضة، ومع ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة نسبيا بوجه عام خصوصا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية تتحول لاحقا في ساعات الليل المتأخر إلى شمالية شرقية.