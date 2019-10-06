نائب رئيس وزراء روسيا في فنزويلا لدعم مادورو

أكد يوري بوريسوف، نائب رئيس الوزراء الروسي، السبت، دعم بلاده للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في مواجهة الضغوط الغربية عليه من أجل الاستقالة.

وقدمت الحكومة الروسية وشركة النفط الروسية روسنفت، التي تعتبر الملاذ الأخير لإقراض كراكاس 17 مليار دولار لها على الأقل قروضاً وخطوطاً ائتمانية منذ عام 2006.

وفيما تعتبر عشرات الدول الغربية واللاتينية مادورو رئيساً غير شرعي، بسبب مزاعم تزويره الانتخابات التي جرت في 2018، فإن الدعم الروسي والصيني له كان حاسماً.

وكان دعا رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، الجمعة، في هافانا، إلى الحوار من أجل حل الأزمة الفنزويلية، لكنه ذكر في الوقت نفسه أن في فنزويلا "رئيساً منتخباً واحداً هو نيكولاس مادورو".

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وقال ميدفيديف، في كلمة بجامعة هافانا، التي منحته دكتوراه فخرية في العلوم السياسية: "وحدهم الفنزويليون يمكنهم التغلب على خلافاتهم من خلال الحوار".

وأدان رئيس الوزراء الروسي "العقوبات الأحادية" التي تطبقها الولايات المتحدة على "كوبا وفنزويلا ونيكاراجوا".

وزادت الولايات المتحدة العقوبات على فنزويلا في الأشهر الأخيرة، لإجبار مادورو على التنحي عن السلطة.

وقال رئيس الوزراء الروسي في هذا الصدد: "لا يوجد إلا رئيس واحد منتخب في فنزويلا وهو نيكولاس مادورو".

وأكد رئيس الوزراء الروسي رغبة موسكو في مواصلة تعميق العلاقات مع أمريكا اللاتينية.