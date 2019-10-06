شكرا لقرائتكم ليبيا.. الجيش يقصف مواقع عسكرية للوفاق في سرت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الجيش الليبي، إن سلاح الجو شن غارات جوية، استهدف خلالها مواقع عسكرية مخزّنة بالأسلحة تابعة لقوات الوفاق في مدينة سرت غرب ليبيا.

وأوضح الناطق الرسمي للقيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، في بيان مساء السبت، أن المواقع التي تم استهدافها كانت تستخدم في تخزين الأسلحة والذخائر من طرف الميليشيات المسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق.

قصف متبادل

ومنذ حوالي شهرين، امتد القصف المتبادل بين طرفي النزاع إلى مدينة سرت، بعد أن كان مقتصرا على العاصمة طرابلس، وتعرضت مواقع الوفاق في سرت إلى عدة هجمات جوية من طرف الجيش الليبي، علما بأن المدينة تسيطر عليها "قوة حماية وتأمين سرت" المشكلة من قوات عملية "البنيان المرصوص" التابعة لحكومة السراج، والتي نجحت بدعم أميركي في تحرير المدينة، المعقل الرئيسي لتنظيم داعش قبل نحو 3 أعوام.

وفي طرابلس، تقدّم الجيش الوطني الليبي، السبت، في عدد من محاور القتال وبسط سيطرتها على مواقع جديدة، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الوفاق، وفق ما أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، في بيان، أشارت فيه كذلك إلى أن الجيش تمكن من غنم عدد من الآليات والأسلحة والذخائر وأسر عدد من الأفراد التابعين للميليشيات.