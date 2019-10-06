عشرات الألاف من الزوار يعبرون منفذ شلمجة الحدودي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 -طهران

بين قائم مقام خرمشهر الخاص (جنوب غرب ايران)، يوم السبت، ان اكثر من 35 ألف زائر عبروا من منفذ شلمجة الحدودي خلال اليوم قبل الماضي، مؤكدا انه لا توجد اي مشكلة في هذا المنفذ الحدودي.

وفي حديثه لمراسل وكالة انباء فارس، قال كوروش مودت: ان الحركة جارية في منفذ شلمجة الحدودي، ولا يوجد اي قلق، ومن دواعي السرور انه لا توجد اي مشلكة في حركة الزوار وكيفية تقديم الخدمات لهم.

وأردف: ان المواكب والمؤسسات الخدمية بدأت اعمالها في تقديم الخدمات للزوار، ولحسن الحظ لا توجد اية نواقص في هذا المجال.

وتابع: خلال اليوم الماضي، عبر اكثر من 35 ألف زائر من منفذ شلمجة الحدودي، ما يشير الى زيادة ملحوظة مقارنة بالايام الماضية، متوقعا ان هذا العدد مرشح للارتفاع خلال الايام القادمة.