السيسي اتخذ موقفَين في غاية الأهمية لحل أزمة سد النهضة

الموجز

قال اللواء محمد إبراهيم، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ موقفَين في غاية الأهمية تجاه أزمة سد النهضة.

وأضاف إبراهيم : "الموقف الأول كان في الجمعية العامة منذ أيام بنيويورك، وأكد أن المفاوضات مع الجانب الأثيوبي لم تسفر عن شيء، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحل الأزمة، والموقف الثاني كان في تصريحات اليوم عبر حسابه الرسمي عبر موقع (تويتر) التي قال فيها إن مصر بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية لمصر".

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وتابع إبراهيم : "لابد من تدخل طرف دولي؛ فتصريح البيت الأبيض حول تغليب المصلحة المشتركة وعدم الإضرار بالحقوق المائية لكل الأطراف واعٍ؛ إذ إن قضية مياه النيل بالنسبة إلى مصر هي قضية أمن قومي أو كما عبَّر الرئيس السيسي هي قضية حياة".