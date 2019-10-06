لا يكاد يوم يمر الا ونطلب من الله امورا نعتبرها اساسية وحيوية فنشكره عليها اذا ما نلناها وننتقد غيابه عنا اذا لم نحصل عليها.

نطلب من الله ​الصحة​ وننسى انه يعطينا ​الحياة​ الابدية.

نطلب منه ​المال​ وننسى انه يخزّن لنا كنوزا من نوع آخر في السماء.

نطلب منه القوة للتغلب على الاعداء وننسى انه اعطانا ​المحبة​ وهي سلاحه الخاص الذي تغلب به على الموت نفسه.

علينا اعادة النظر بما نطلبه من الله، ونركًز على ما يمكن ويجب ان يعطينا اياه بدل اغراق انفسنا في بحر طلبات شخصية لا تفيدنا في الحياة التي يدعونا الله اليها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلباتنا من الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.