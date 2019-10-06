RT: مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصا جراء سقوط قذائف وعمليات قنص بمدينة الصدر

أفاد مراسل "RT" بأن 20 شخصا على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح جراء سقوط قذائف وعمليات قنص في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد.
بدورها تحدثت "سكاي نيوز" عن سقوط جرحى جراء إطلاق عشرات القذائف مجهولة المصدر على مدينة الصدر في بغداد.
وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" في وقت سابق أن حصيلة ضحايا المظاهرات التي شهدها العراق، اليوم السبت، بلغت 19 قتيلا. ومنذ الثلاثاء، تجاوزت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في العراق 100 قتيل.
ويشهد العراق احتجاجات، بدأت من بغداد، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب.
ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك، وتقول إن "قناصة مجهولين يطلقون الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن لإحداث فتنة".
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