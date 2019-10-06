7 ملايين ناخب تونسي يتوجهون إلى صناديق الاقتراع اليوم

يتوجه نحو سبعة ملايين ناخب تونسي، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية في الداخل فيما تستمر عمليات التصويت خارج البلاد لليوم الثالث والأخير للتونسيين في الخارج.
ويتنافس في الانتخابات التشريعية أكثر من 1500 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة بأكثر من 15 ألف مرشح يسعون للفوز بـ 217 مقعدا هي جملة مقاعد مجلس نواب الشعب.
ومن المقرر إعلان النتائج الأولية للاتنخابات التونسية يوم التاسع من تشرين الاول الجاري.
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