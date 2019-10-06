شكرا لقرائتكم خبر عن عضو دفاع البرلمان: قنوات الإخوان المصدر الرسمى للإرهاب فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن قنوات الإخوان الإرهابية هى مصدر رئيسى لدعم الجماعات الإرهابية فى مختلف الدول، وعلى رأسها "الجزيرة القطرية" التى تعد هى الناطق الرسمى للإرهاب فى المنطقة العربية بل ومختلف دول العالم، فهذه القناة الإرهابية روجت للعديد من الأفكار المتطرفة والإرهابية من خلال الترويج لهذه الأفكار عبر قيادات التنظيمات الإرهابية سواء كانت بمداخلات أو لقاءات عبر شاشة القناة القطرية.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فى تصريح له، أن قنوات الإخوان هى أدوات لترويج الفكر المتطرف، والدعوات للعنف والإرهاب فى مصر، مؤكدا أن هذه القنوات والمواقع والصفحات الإلكترونية تحصل على تمويلات ضخمة لترويج للأفكار الإرهابية فى المنطقة، ولم تعد لهذه الشاشات أى مصداقية أو تعامل بمهنية.

وتعد قناة الجزيرة القطرية منبرا قويا للجماعات الإرهابية المتطرفة على اختلاف الأسماء التى تطلق عليها، مثل تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية، التى فتحت أبوابها لرموز هذه التنظيمات.