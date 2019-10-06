تركيا تواصل الاستفزاز ...و «الخارجية المصرية» تحذر من مواصلة التنقيب فى الحدود القبرصية

الموجز

واصلت الحكومة التركية خرق القوانين والمعاهدات الدولية وانتهاك سيادة قبرص بتكثيف جهود التنقيب عن الغاز في منطقة شرق المتوسط. .

وأعلنت نيقوسيا أن تركيا أرسلت سفينة التنقيب يافوز إلى الرقعة الرقم 7 من منطقتها الاقتصادية الحصرية، علما بأن تراخيص التنقيب في هذه المنطقة منحت في سبتمبر/أيلول لمجموعتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية.

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أعرب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، السبت، عن تأكيد مصر على حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها فى منطقة شرق المتوسط فى إطار ما يقضى به القانون الدولى، بما فى ذلك المناطق التى منحت فيها قبرص ترخيصاً للتنقيب البحرى عن النفط والغاز.

وحذرت مصر من مغبة مواصلة أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، مشدداً على ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.