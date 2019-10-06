البراكس: في حال لم تستجب الحكومة فإن المحطات ستضرب عن العمل الاثنين

أعلن نقيب أصحاب محطات توزيع ​المحروقات​ ​سامي البراكس​، أن المحطات منحت ​الحكومة​ مهلة حتى مساء الأحد لحل الأزمة، مشيراً إلى أنه "في حال لم تستجب الحكومة وتجد حلاً لإعادة انتظام المدفوعات للشركات المستوردة كما كان الأمر في السابق، فإن المحطات ستضرب عن العمل يوم الاثنين".

وفي حديث صحافي لفت البراكس الى "اننا نبيع المحروقات بالليرة المحلية، وكنا نشتريها بالعملة المحلية أيضاً. الآن تطالبنا الشركات المستوردة بدفع ثمن المحروقات ب​الدولار​، ونحن لا علاقة لنا بكيفية دفع الشركات المستوردة لفواتيرها. ما نريده هو أن نشتري بالليرة ونبيع بالليرة، وهو النظام الذي نعتمده منذ وقت طويل"، مشيرا إلى أن "جدول تحديد أسعار البيع الذي تصدره الحكومة أسبوعياً هو بالليرة أيضاً، ونحن نلتزم به"، مؤكدا انه "في حال عدم التوصل إلى حل لإعادة الأمور إلى سابق عهدها، عبر البيع والشراء بالليرة، فإن الإضراب سينفذ يوم الاثنين".