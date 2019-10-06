غوتيريس رحب بقرارالإفراج عن المعارض الرئيسي في الكاميرون

أعلن الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس انّه يُشجّع الكاميرون على مواصلة تبنّي مزيد من تدابير بناء الثقة والمصالحة.
ورحّب غوتيريس بقرارالإفراج عن المعارض الرئيسي في البلاد موريس كامتو الذي اتّخذه الرئيس بول بايا، وكذلك بالإفراج عن 102 من أعضاء "حركة نهضة الكاميرون".
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