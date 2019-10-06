الـCBI تطلق مشروع دعم صادرات الخضار والفاكهة الطازجة الى الاسواق الخارجية

نظّم مركز الترويج للواردات من البلدان النامية CBI بالتعاون مع مؤسسة "​رينه معوض​" ورشة عمل في فندق SmallVille – ​بدارو​، تم خلالها اطلاق ومناقشة مشروع دعم صادرات الخضار والفاكهة الطازجة الى الاسواق الخارجية الممول من المملكة الهولندية، بحضور الرئيس التنفيذي لـ"مؤسسة رينه معوض" النائب ​ميشال معوض​، سفير ​هولندا​ في لبنان يان والتمانس، رئيس لجنة الزراعة في اتحاد الغرف اللبنانية روفائيل دبانة، المدير العام لـ"مؤسسة رينه معوض" نبيل معوض، بالاضافة الى مصدّرين وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة والاقتصاد وهيئات اقتصادية واجتماعية وممثلين عن مؤسسات حكومية وغير حكومية.

وتخللت الورشة كلمة لوالتمانس عبّر فيها عن سروره لوجوده في ورشة العمل، لافتا الى ان لبنان يشكل اولوية عند المملكة الهولندية الى جانب ​العراق​ و​الاردن​، والاسباب تعود الى ان الشعب الهولندي يولي اهتمامات كبيرة بالقضايا الإنسانية.

وأضاف والتمانس " نريد أن يبقى لبنان دولة مستقرة. كوننا دولة تؤمن بالأولويات فنحن ندعم لبنان ونشجع التجارة المنتظمة بين البلدين، إن كان بالزراعة، تصنيع الأغذية أوالمكونات الغذائية، فهي مجالات الاهتمام الرئيسية، وفي الأسبوع القادم، سنذهب في مهمة تجارية من لبنان مع 29 مشاركًا من بينهم مؤسسة رينه معوض إلى هولندا لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك لقد عملنا مع مؤسسة رينه معوض خلال السنوات الأخيرة، وقد أدى هذا التعاون إلى تصدير ​البطاطا​ إلى ​الاتحاد الأوروبي​ لأول مرة منذ سنوات عديدة. وبسبب نجاح هذه الخطوة سوف نواصل هذا التعاون أيضًا مع مؤسسة معوض لمدة أربع سنوات أخرى ليشمل انواع ومحاصيل أخرى بما في ذلك ​الأفوكادو​ والتفاح والعنب والبطاطا لدعم المزارعين اللبنانيين وتحسين فرصهم لتصدير هذه المنتجات إلى خارج لبنان."

اما معوض فاشار الى ان "جزءًا من المشاكل التي وصلنا اليها في لبنان سببه إهمالنا للقطاعات المنتجة لذلك يكفينا إهمالاً لهذه القطاعات وإدارة ظهرنا لتاريخنا"، مشيرًا إلى ان "اساس نجاح النموذج الاقتصادي اللبناني ما بعد الأمير فخر الدين كان مبنيًا على العلاقة البنيوية المبنية على الانتاج وعلى العلاقة بين اللبناني وأرضه".

معوض لفت الى "ان هذا المشروع الذي نحن في صدد مناقشته اليوم والذي نأمل ان يحقق نجاحا في الاعوام المقبلة يأتي استكمالا لمشروع "تنمية زراعة البطاطا والخضار الورقية لتحسين سبل العيش في المجتمعات المحلية" الممول من ​السفارة الهولندية​ في لبنان والذي كنا قد بدأناه منذ حوالي عامين وتكلل عمليا بالنجاح، وقال: "انطلاقا من النجاح الذي حققه مشروع البطاطا ارتأينا ان نعمم هذه التجربة ونوسعها من حيث كمية ​الصادرات​ من خلال تنويع الاصناف التي نريد ان نصدرها الى ​الاتحاد الاوروبي​ وبعد دراسة للسوق قررنا ان نعتمد 3 اصناف جديدة الى جانب البطاطا وهي العنب والافوكادو والكرز".

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واضاف: "تكمن اهمية هذا المشروع بالمقاربة الجديدة التي أرساها حيث ساهم بتحويل الزراعة اللبنانية الى زراعة نوعية قادرة ان تدخل الى اسواق جديدة ومتطورة. كما قلب المعادلة التي كانت قائمة التي تقول اننا نزرع وننتج ومن بعدها نبحث عن اسواق لتصدير منتجاتنا الى معادلة ندرس حاجات السوق ونبحث عن سبل لزراعة هذه المنتجات. كما يهدف المشروع الى الخروج من مبدأ الدعم التقليدي لمواكبة المزارع من اجل تنمية مستدامة والى تعزيز الشراكة بين ​الدول المانحة​ و​القطاع العام​ والخاص والمؤسسات غير الحكومية والقطاع الاهلي".

في الختام، شكر معوض المملكة الهولندية التي برهنت انها شريك للبنان ومعنية بالقضية اللبنانية، وان لا مصالح مباشرة لديها بقدر ما لديها مصالح استراتيجية باستقرار لبنان.

أما دبانة فاعتبر ان ما تقوم به المملكة الهولندية من اجل لبنان ومنتجاته عمل استثنائي ويظهر مدى اهتمامها بلبنان وبالشعب اللبناني. وقال: "التحدي اليوم يقع على عاتقنا نحن من خلال ايجاد السبل الضرورية للاستفادة من المبادرة التي تقوم بها المملكة الهولندية لمساعدتنا في تسويق منتجاتنا".

وجرى خلال ورشة العمل مناقشة تفاصيل المشروع والمقاربة التقنية التي سيتم اعتمادها عرضها خبراء من مؤسسة رينه معوض ومن مركز الترويج للواردات من البلدان النامية CBI، كما تم عرض لشروط التقديم لهذا المشروع الذي يعنى بالتصدير والبيئة المشجعة للتصدير.

يُذكر ان مركز الترويج للواردات من البلدان النامية CBI يهدف الى ربط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلدان النامية بالسوق الأوروبية ما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.