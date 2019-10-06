نقيب الصرافيين: الإضراب ألغي إلى حين اللقاء بالرئيس عون

اشار نقيب الصرافين إلياس سرور في حديث صحافي الى إن "الإضراب ألغي إلى حين اللقاء ب​الرئيس ميشال عون​ يوم الثلاثاء لأن مصلحة البلد تهمنا"، لافتاً إلى أنه "في ضوء اللقاء ستتحدد الخطوات المقبلة".

وأوضح سرور أن "الصرافين يعملون في سوق حرة، يحددها العرض والطلب، وهم خاضعون رقابياً للجنة الرقابة على ​المصارف​ وهيئة التحقيق الخاصة في ​مصرف لبنان​"، مشيراً إلى أن "هدف تحركهم هو أن نعود رقابياً إلى وصاية مصرف لبنان الذي يقوم بفرض ​عقوبات​ علينا في حال مخالفة القانون تصل إلى حد الإغلاق، ولا نكون خاضعين لرقابة جهاز أمني"، مؤكدا أن "الأزمة تتحمل مسؤوليتها المصارف، ولسنا من يتحمل المسؤولية. نحن مجرد نتيجة للأزمة ولسنا سبباً لها".

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