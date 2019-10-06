وزير الخارجية الإسرائيلي يقدم مبادرة لعقد اتفاق ثنائي مع دول الخليج

قدم وزير الخارجية ال​إسرائيل​ي ​يسرائيل كاتس​ لعدد من وزراء خارجية ​دول الخليج​ مبادرة على هامش مشاركته في اجتماعات ​الأمم المتحدة​ مؤخرا في ​نيويورك​ تنص على عقد اتفاق ثنائي مع دول الخليج.

وكشفت القناة 12 العبرية "أن هذه المبادرة قدمت للإدارة الأميركية خاصة ل​جيسون غرينبلات​ المبعوث الخاص لعملية السلام والتي جاءت في ظل التوتر الأمني بين ​إيران​ ودول الخليج حيث تهدف لإقامة علاقات سياسية واقتصادية وغيرها بين إسرائيل ودول الخليج".

وبحسب القناة: "فإن المبادرة تدعو لإنهاء الخلافات مع دول الخليج والهدف منها استغلال المصلحة المشتركة ضد إيران على الرغم من أنها لا تنص في هذه المرحلة على إمكانية توقيع اتفاقيات سلام كاملة بسبب الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني".

وأضافت القناة: "تم الاتفاق بين إسرائيل ودول الخليج على تشكيل فرق مشتركة لمناقشة المبادرة التي تشمل تنمية الصداقات والتعاون بينهما وتعزيزها وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي واتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان عدم تنفيذ أي خطوات من الأطراف كافة ضد كل طرف ومنها تمويل أعمال "​الإرهاب​" و"​العنف​"، أو التهديد بحرب والتحريض".

وأوضحت القناة: "تنص المبادرة على عدم الانضمام إلى ائتلاف أو منظمة أو تحالف ذي طابع عسكري أو أمني أو الترويج له أو مساعدته، مع طرف ثالث، وأن يتم حل أي خلافات بشأن الآراء حول قضايا معينة أو ما يخص شروط المبادرة عن طريق ​الاتصالات​ والاجتماعات بين الأطراف المعنية".