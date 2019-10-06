شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب كويتى يكشف كيف تمكنت حرب أكتوبر من توحيد العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مساعد العنزى الكاتب الكويتى، أن حرب أكتوبر هى التى جمعت الشعوب العربية قبل الحكومات وهى التى تسابق فيها كل العرب لخدمة بعضهم البعض، وهى التى انهمرت لها دموع الفرح بعد انتصار الجيش المصرى واسترداده لأراضيه.

وقال الكاتب الكويتى فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن حرب 6 أكتوبر شهدت اتحاد كل العرب لها فقام الجيش الكويتى فى عام 1967م بإرسال لواء اليرموك إلى مصر للاشتراك فى حرب الخامس.

كما شارك لواء اليرموك فى حرب أكتوبر 1973م على جبهة قناة السويس، وشاركت القوات الجوية الكويتية فى حرب أكتوبر 1973 وذلك بدعم القوات المصرية بإرسال سرب إلى أرض المعركة وتدريب طيارين مصريين فى الكويت.

وتابع مساعد العنزى: "تم إرسال لواء الجهراء إلى جبهة الجولان فى سوريا للمشاركة فى حرب أكتوبر 1973م، ولنا شهداء هناك بعدد 42 وهذا يدل على وحدة المصير بين هذه الدول"، مستطردا:" لقد اختلطت الدماء العربية فى الجولان وفى السويس، وفى معركة السويس استشهد 16 كويتيا، ومازلنا نحيى تلك الذكرى ونتحدث عن بطولاتهم بالدفاع عن الأشقاء وعن مصير الأمة".