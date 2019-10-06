فرع ثقافة الإسكندرية ينظم فعاليات ثقافية وفنية احتفالا بنصر أكتوبر المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - الاسكندرية- أ ش أ:
نظم فرع ثقافة الإسكندرية ، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة ، مساء اليوم السبت ، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والورش الفنية بالمواقع الثقافية التابعة له ، احتفالا بالذكرى ٤٦ لنصر أكتوبر المجيد.
ففي قصر ثقافة الأنفوشي ، أقيمت ندوة بعنوان "انتصار أكتوبر .. الأبطال والقدوة" تحدثت خلالها الكاتبة هدى الساعاتي عن ضرورة استلهام روح أكتوبر في حماية الوطن ودعمه ضد من يحاول عرقلة الإنجازات الحالية والقادمة.
وفي قصر ثقافة مصطفى كامل ، أقيمت ورشة فنية لتصميم لوحات بمناسبة نصر أكتوبر بمرسم الطفل باستخدام خامات البيئة المختلفة، وأقام قصر ثقافة الشاطبي ورشة فنية للأطفال باستخدام ألوان الشمع والخشب، كما نظم مسابقة ألعاب ذهنية بالشطرنج والمكعبات، وتجدد اللقاء الأسبوعي لورشة تعليم العزف على العود.
وعقد نادي أدب بيت ثقافة القباري اللقاء الأسبوعي بقصر الشاطبي لمناقشة أعمال الشاعرة هالة مصطفي، اهتماما من النادي بالصوت النسائي في الشعر والأدب السكندري، بحضور الشاعر صادق أمين والشاعرة منال يوسف.
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